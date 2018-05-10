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Мэр Парижа планирует превратить город в «убежище» для объектов культурного наследия
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Мэр Парижа планирует превратить город в «убежище» для объектов культурного наследия 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Мэр Парижа Анн Идальго планирует превратить столицу Франции в «убежище» для объектов культурного наследия, которым угрожают опасности вооруженных конфликтов. На встрече с Парижским советом по культуре она предложила размещать такие объекты в различных хранилищах в безопасных зданиях, принадлежащих городу. Согласно газете Le Figaro, муниципальный банк Crédit Municipal de Paris сможет зарезервировать для этой инициативы несколько сотен квадратных метров площадей. Идальго планирует реализовать свои планы в сотрудничестве с новой организацией ALIPH, призванной защищать культурное наследие в зонах вооруженных конфликтов, а также с городами-партнерами Парижа за рубежом.
Источник: Le Figaro
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