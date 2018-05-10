В Ростове-на-Дону запретят жарить шашлыки и введут штраф?

Сейчас штрафы за нарушения правил пожарной безопасности для физических лиц составят от двух до пяти тысяч рублей

Владимира Пучкова. В городах проведения чемпионата мира по футболу временно запретят жарить шашлыки, сообщают «Известия» со ссылкой на главу МЧС

Связано это с соблюдением требований пожарной безопасности. Ожидается, что во время мундиаля на Дону тоде будет введён специальный режим, запрещающий разведение костров и сжигание травы, а значит, — и использование мангалов.

Обеспечением мер займутся региональные власти совместно с МЧС и Рослесхозом

Сейчас штрафы за нарушения правил пожарной безопасности для физических лиц составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500.

Как ранее писал «АиФ-Ростов» , в связи с высокими температурами воздуха в некоторых районах области власти периодически доводят до населения соответствующие рекомендации по соблюдению правил пожарной безопасности.

Население просят уже сейчас воздерживаться от разведения костров на природе, не выжигать сухую траву и камыш, не бросать горящие спички и незатушенные окурки.