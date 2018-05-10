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8 лет колонии получил взяточник из МЧС Архангельской области
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8 лет колонии получил взяточник из МЧС Архангельской области 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
В Архангельской области вынесен приговор экс-сотруднику региональной службы МЧС.
Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Архангельской области Максим Бачурин признан виновным в получении взяток. Приговор Соломбальского районного суда — 8 лет и 3 месяца в колонии строгого режима и штраф в 3,5 миллиона рублей.
«Установлено, что Бачурин договорился со своим подчиненным Юрием Зайковым о получении от представителей СГМУ посредством заключения договоров по расчету пожарных рисков взятки на сумму 1,7 млн рублей за непривлечение образовательного учреждения и ответственных должностных лиц к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, — комментируют в пресс-службе областной прокуратуры. — Он же получил от Зайкова взятку за принятие произведенных братом Зайкова расчетов пожарных рисков в торговом центре «Соломбала» (80 тысяч рублей) и детском саду «Радость» (20 тысяч рублей)».
Помимо прочего, осуждённому на 3 года запрещается занимать должности в госслужбе.
Напомним, на прошлой неделе в Поморье вынесли приговор другому коррупционеру — заместителю начальника управления муниципального жилфонда Северодвинска Евгению Халтурину.
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