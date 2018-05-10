Медсестра из ЮЗАО поборется за звание лучшей на конкурсе «Московские мастера»

11 мая в столице подведут итоги конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди медсестер. Об этом сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.

В финал конкурса вышли пять участниц, включая представительницу ЮЗАО — медсестру Анастасию Филиппову , работающую в детской городской поликлиники № 42. Ранее она победила в номинации «Лучшая медицинская сестра педиатрическая».

«В финале, который пройдет накануне Международного дня медицинской сестры, конкурсанток ожидают интеллектуальная игра и презентация видеороликов на тему «Профессией своей горжусь!». Выступления начнутся в 10.00 в медицинском колледже № 2», — отмечается в сообщении.

Победителей и призеров будут ждать подарки и почетные грамоты. Кроме того, на церемонии подведения итогов московского ежегодного фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни» победителю вручат диплом и денежный сертификат.