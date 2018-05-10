Чемпионы в седле

Уже завтра, 11 мая, на Конноспортивной базе (Омская область, Омский район, ул. Рабочая, 2) взберутся на своих лошадей 30 спортсменов, чтобы выяснить, кто выносливее и быстрее.

Чемпионат и первенство Омской области по конному спорту стартуют в 10:00. Соревнования будут длиться до 16:00, а затем пройдет церемония награждения победителей.

В зависимости от возраста и опыта спортсменов, им предстоит преодолеть один из четырех маршрутов с препятствиями от 80 до 125 см.