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Чемпионы в седле
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Чемпионы в седле 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Уже завтра, 11 мая, на Конноспортивной базе (Омская область, Омский район, ул. Рабочая, 2) взберутся на своих лошадей 30 спортсменов, чтобы выяснить, кто выносливее и быстрее.
Чемпионат и первенство Омской области по конному спорту стартуют в 10:00. Соревнования будут длиться до 16:00, а затем пройдет церемония награждения победителей.
В зависимости от возраста и опыта спортсменов, им предстоит преодолеть один из четырех маршрутов с препятствиями от 80 до 125 см.
Год назад в категории «дети» победу одержала Александра Березовская на мерине Ореоле. Среди спортсменов юношеского возраста успех сопутствовал Аделине Федяниной, которую привез к «золоту» всё тот же трудяга Ореол. А у взрослых всадников на молодых лошадях до победы уверенно добрались кандидат в мастера спорта Ксения Кондратьева и ее кобыла Верона 2012 года рождения. Ну а на самом сложном маршруте для взрослых случился забавный казус. На дистанцию вышли 5 всадников, а три первых места удалось занять всё той же Ксении Кондратьевой, выступавшей на Орсоне, Фандорине и Страдфорде соответственно.
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