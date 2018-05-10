«Роснефть», Eni и BP увеличили производственные мощности проекта Zohr в Египте в полтора раза

«Роснефть» , Eni и BP совместного с египетскими нефтегазовыми компаниями увеличили производственные мощности проекта по разработке газового месторождения Zohr в Египте в 1,5 раза — до 1,2 млрд куб. футов в сутки, говорится в сообщении итальянской нефтегазовой компании Eni.

«Eni объявляет о запуске третьей производственной очереди проекта Zohr, увеличившем установленную мощность до 1,2 млрд куб. футов в сутки. Этот выдающийся результат был достигнут лишь через несколько месяцев после запуска месторождения в декабре 2017 года» —говорится в сообщении.

Ранее участники консорциума [увеличили] (https://rns.online/energy/Rosneft-s-partnerami-udvoila-proizvodstvennie-moschnosti-proekta-Zohr-v-Egipte-2018-04-28/) производственные мощности проекта в два раза — до 800 млн куб. футов в сутки.

Предполагается, что концу года максимальная мощность месторождения достигнет 2 млрд куб. футов в сутки. Проект выйдет на «полку» добычи в 2,7 млрд куб. футов в сутки к концу 2019 года.

Проект реализуется «Роснефтью» на условиях концессии совместно с итальянской Eni S. p. A (60%) и британской BP (10%).

«Роснефть» в октябре 2017 года закрыла сделку по приобретению у итальянской Eni S. p. A 30% в концессионном соглашении на разработку месторождения Zohr — крупнейшего газового месторождения в Средиземном море. Его геологические запасы оцениваются в 850 млрд кубометров. Месторождение было открыто в 2015 году.