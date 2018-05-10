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Выручка «Роснано» за I квартал 2018 года выросла в 3,6 раза — до 3,8 млрд рублей
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Выручка «Роснано» за I квартал 2018 года выросла в 3,6 раза — до 3,8 млрд рублей 

Rambler News Service 2 часа назад
Выручка «Роснано» за I квартал 2018 года оставила 3,8 млрд руб., что в 3,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из пресс-релиза компании.
Валовая прибыль за отчетный период выросла в 3,5 раза — до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 0,7 млрд руб.
«Рост валовой прибыли, во многом обеспечивший положительный финансовый результат в I квартале 2018 года, достигнут, в первую очередь, благодаря доходу от выхода из проекта фонда Biomark Capital Fund в размере 2,3 млрд руб.», — сказано в сообщении.
Ранее глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявлял, что объем выручки портфельных компаний «Роснано» за 10 лет составил 1,4 трлн руб., объем экспорта их продукции за 10 лет — 207 млрд руб.
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