Выручка «Роснано» за I квартал 2018 года выросла в 3,6 раза — до 3,8 млрд рублей

Выручка «Роснано» за I квартал 2018 года оставила 3,8 млрд руб., что в 3,6 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из пресс-релиза компании.

Валовая прибыль за отчетный период выросла в 3,5 раза — до 3,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 0,7 млрд руб.

«Рост валовой прибыли, во многом обеспечивший положительный финансовый результат в I квартале 2018 года, достигнут, в первую очередь, благодаря доходу от выхода из проекта фонда Biomark Capital Fund в размере 2,3 млрд руб.», — сказано в сообщении.