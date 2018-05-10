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В Гааге создан Арбитражный суд по вопросам искусства
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В Гааге создан Арбитражный суд по вопросам искусства 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
В Гааге создан новый юридический орган для решения споров по искусству — Арбитражный суд по вопросам искусства (Court of Arbitration for Art — CAA). Учредителями суда являются Нидерландский институт арбитража и некоммерческая организация Authentication in Art, его открытие запланировано на 7 июня 2018 года. Основателем CAA стал нью-йоркский адвокат Уильям Чаррон из фирмы Pryor Cashman. Он собрал группу юристов из Нью-Йорка, являющихся специалистами в области права, связанной с искусством. Суд будет рассматривать споры о мошенничестве в сфере искусства, контрактах, реституции, аутентификации и правах собственности. Он также сможет назначать нейтральных экспертов в специализированных областях. Арбитры и эксперты CAA будут назначаться из пула, утвержденного Нидерландским институтом арбитража. После вынесения решения арбитры будут публиковать заявление с мотивировкой решения и списком произведений искусства, являвшихся предметом рассмотрения, однако имена лиц, вовлеченных в процесс, раскрываться не будут. Это, как ожидается, сделает CAA популярной альтернативой традиционным судам, где анонимность часто не сохраняется. Учредители нового суда также обещают беспрецедентную экономию времени и затрат, хотя есть вопросы — например, реституция и ее сроки, — которые еще должны быть улажены, чтобы не противоречить закону США о реституции искусства, конфискованного нацистами.
Источник: artnet
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