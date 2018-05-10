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IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами
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IBM запретила своим сотрудникам пользоваться «флешками» и SD-картами 

SecurityLab.ru 1 час назад
Компания IBM запретила своим сотрудникам использовать портативные съемные накопители (USB-накопители, SD-карты и т.д.), сообщает ресурс The Register.
В памятке для сотрудников руководитель отдела IT-безопасности корпорации Шамла Наиду (Shamla Naidoo) отметила, что «компания расширяет практику запрета переноса данных на все портативные съемные накопители» в связи с мерами по минимизации угрозы «возможного финансового и репутационного ущерба из-за утери или неправомерного использования съемных накопителей».
Данная практика уже действует в некоторых подразделениях IBM и в ближайшие несколько недель будет расширена на все филиалы компании о всему миру.
Для перемещения данных сотрудникам IBM рекомендуется использовать корпоративный сервис для синхронизации и обмена файлами.
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