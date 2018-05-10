В Волгограде высадят 100 000 цветов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» и районных МБУ ЖКХ уже успели высадить на улицах города 30 000 тюльпанов, петуний, бегоний, бархатцев. Клумбы в виде георгиевской ленты на днях начали радовать волгоградцев у Вечного огня на Аллее Героев. Цветы также появились на Центральной набережной, бульварной части проспекта Ленина, площади Чекистов, проспекте Жукова, улице Рокоссовского.

Скоро цветов на улице города станет на 100 000 больше. В Центральном районе высадят около 60 000 растений, а в Ворошиловском — 6 000. В последнем цветы появятся на площади Чекистов, у Казанского собора и у памятника Североморцам.

Дзержинском районе высадят 12 000 цветов. Они появятся на проспекте Жукова, улице Ангарской и в парке «Русь».

Кировский район украсит 6 000 растений.