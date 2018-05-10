Как Паулина Андреева вдохновляет Бондарчука

Федор Бондарчук накануне — 9 мая — отметил свой 51-й день рождения. Дата довольно серьезная, но Федор Сергеевич держится. А его возлюбленная Паулина Андреева старается звезду приободрить.

Паулина довольно редко оставляет посты в соцсетях. «Я не вижу себя в плоскости соцсетей — я не живу для одобрения», — заявила актриса в одном из интервью. Но что не сделаешь ради любимого? «Вперед, FB!» — написала девушка, опубликовав в Insta фотографию Федора.

Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)

9 Май 2018 в 6:43 PDT Между прочим, сам Бондарчук ранее заметил, что вовсе не чувствует себя на 50 лет. А на вопрос влияет ли на его мировосприятие Андреева кинематографист ответил: «Скорее не Паулина, а те люди вокруг, которые вдруг стали нас анализировать. Вот они были первыми, кто об этом задумался. О том, что у нас разница 20 лет. Я счастлив и все, никогда и не думал об этом. А появление Паулины — повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя».

Сама же актриса считает, что ее встреча с Бондарчуком — большое везение. «То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось».