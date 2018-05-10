Ещё
Как Паулина Андреева вдохновляет Бондарчука
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как Паулина Андреева вдохновляет Бондарчука 

Клео.Ру 2 часа назад
Фото: Клео.Ру
Федор Бондарчук накануне — 9 мая — отметил свой 51-й день рождения. Дата довольно серьезная, но Федор Сергеевич держится. А его возлюбленная Паулина Андреева старается звезду приободрить.
Паулина довольно редко оставляет посты в соцсетях. «Я не вижу себя в плоскости соцсетей — я не живу для одобрения», — заявила актриса в одном из интервью. Но что не сделаешь ради любимого? «Вперед, FB!» — написала девушка, опубликовав в Insta фотографию Федора.
Публикация от Paulina Andreeva (@_paulina_andreeva_)
9 Май 2018 в 6:43 PDT  Между прочим, сам Бондарчук ранее заметил, что вовсе не чувствует себя на 50 лет. А на вопрос влияет ли на его мировосприятие Андреева кинематографист ответил: «Скорее не Паулина, а те люди вокруг, которые вдруг стали нас анализировать. Вот они были первыми, кто об этом задумался. О том, что у нас разница 20 лет. Я счастлив и все, никогда и не думал об этом. А появление Паулины — повлияло в целом на мою жизнь. Я впервые стал жить для себя».
Сама же актриса считает, что ее встреча с Бондарчуком — большое везение. «То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором. И с нашей встречей. А что не случилось… Прочерк, нет такого. И правильно, что чего-то не случилось».
Клео.Ру: последние новости
Юлия Самойлова: биография и личная жизнь певицы Лера Кудрявцева беременна, фото 2018 Алла Пугачева не скрывает морщины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»62
Ловушка для России: нефть уходит за $80503
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО150
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии158
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1312
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение