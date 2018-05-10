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Николя Буррио назначен куратором 16-й Стамбульской биеннале
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Николя Буррио назначен куратором 16-й Стамбульской биеннале 

АртГид 2 часа назад
Фото: АртГид
Французский куратор Николя Буррио назначен куратором 16-й Стамбульской биеннале, которая пройдет с 14 сентября по 10 ноября 2019 года. В настоящее время Буррио возглавляет в Монпелье новый Центр современного искусства Montpellier Contemporain (MoCo), который планируется открыть в будущем году. Он также будет руководить городским центром искусств La Panacée и школой изящных искусств, открывающейся в стенах MoCo в июне 2019 года. Ранее он возглавлял Национальную высшую школу изящных искусств в Париже (2011–2015), исследовательский отдел Министерства культуры Франции (2010–2011), был куратором современного искусства в Тейт Британ (2007–2010) и советником фонда Виктора Пинчука в Киеве, в 2005 и 2007 годах был сокуратором 1-й и 2-й Московских биеннале современного искусства. Николя Буррио назвал свое назначение куратором Стамбульской биеннале «большой честью», а сам город — «перекрестком, имеющим особое значение в наши дни, в эру глобальной политики»; он выразил надежду организовать выставку, соответствующую нынешней исторической ситуации и раскрывающую возможности междисциплинарного сотрудничества. Подробности проведения биеннале станут известны осенью 2018 года.
Источник: artforum
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