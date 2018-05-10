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Дождей в Московском регионе не прогнозируют до середины мая
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Дождей в Московском регионе не прогнозируют до середины мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье с начала мая выпало в общей сложности менее трети месячной нормы осадков, при этом до 15 мая дожди не ожидаются, сообщается на сайте «Метеоновости».
«С начала месяца в Москве выпало от 16% до 27% от месячной нормы осадков. За 10 дней мая на станции ВДНХ сумма осадков составляет всего 11 миллиметров. По области распределение осадков таково: в Истре и Наро-Фоминске выпало всего 7% от месячной нормы, а в Серпухове — 55%. И до 15 мая осадков в Московском регионе не предвидится», — отмечается в сообщении.
Норма осадков в мае составляет 48 миллиметров.
Дефицит осадков в Подмосковье в первой половине мая — явление нередкое, такое случается один раз в четыре-пять лет. Самое сухое начало мая в столице было отмечено в 1967 году, когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 миллиметра дождя. А самый сухой май — с месячным количеством осадков 1,8 миллиметра — метеорологи зафиксировали в 1940 году.
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