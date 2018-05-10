Дождей в Московском регионе не прогнозируют до середины мая

Москве и Подмосковье с начала мая выпало в общей сложности менее трети месячной нормы осадков, при этом до 15 мая дожди не ожидаются, сообщается на сайте «Метеоновости».

«С начала месяца в Москве выпало от 16% до 27% от месячной нормы осадков. За 10 дней мая на станции ВДНХ сумма осадков составляет всего 11 миллиметров. По области распределение осадков таково: в Истре Наро-Фоминске выпало всего 7% от месячной нормы, а в Серпухове — 55%. И до 15 мая осадков в Московском регионе не предвидится», — отмечается в сообщении.

Норма осадков в мае составляет 48 миллиметров.

Дефицит осадков в Подмосковье в первой половине мая — явление нередкое, такое случается один раз в четыре-пять лет. Самое сухое начало мая в столице было отмечено в 1967 году, когда за первую половину месяца выпало всего 0,9 миллиметра дождя. А самый сухой май — с месячным количеством осадков 1,8 миллиметра — метеорологи зафиксировали в 1940 году.