Московские коммунальщики начали работы по оформлению газонов

Кошение газонов начинается в мае и продолжается вплоть до октября.

Более 12 тысяч гектар газонов благоустроят в Москве . Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Коммунальные службы города приступили к работам по оформлению газонов, — рассказал Петр Бирюков

По правилам содержания и ухода за зелеными насаждениями на территориях партерные газоны (газоны с низкорослыми травами с тонкими и мягкими побегами и листьями) скашиваются один раз в 10 дней при высоте травы 6-10 сантиметров. Обычные газоны, которые находятся в том числе на территории жилых домов, скашивают при высоте травы 10-15 сантиметров.

— Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны, — пояснили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве также добавили, что кошение газонов начинается в мае и продолжается вплоть до октября. Отметим, что в пожароопасный период некошеный газон — источник повышенной пожарной опасности.

Также переросшие растения могут стать источниками развития инфекционно-опасных насекомых. В Комплексе городского хозяйства напомнили, что в столице запрещено использовать триммеры.

Исключение составляют травы на склонах, вокруг малых архитектурных форм, опор освещения и в иных местах, не позволяющих использовать газонокосилки.

КСТАТИ

С 2015 года на портале «Активный гражданин» проводится голосование, в котором обсуждается порядок ухода за газонами в конкретном дворе. Таким образом каждый житель может сам выбрать, нужно ли косить траву возле его дома.

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