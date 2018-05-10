Ещё
Московские коммунальщики начали работы по оформлению газонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московские коммунальщики начали работы по оформлению газонов 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Кошение газонов начинается в мае и продолжается вплоть до октября.
Более 12 тысяч гектар газонов благоустроят в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
— Коммунальные службы города приступили к работам по оформлению газонов, — рассказал Петр Бирюков.
По правилам содержания и ухода за зелеными насаждениями на территориях партерные газоны (газоны с низкорослыми травами с тонкими и мягкими побегами и листьями) скашиваются один раз в 10 дней при высоте травы 6-10 сантиметров. Обычные газоны, которые находятся в том числе на территории жилых домов, скашивают при высоте травы 10-15 сантиметров.
— Луговые газоны в парках и лесопарках, созданные на базе естественной луговой растительности, в зависимости от назначения оставляют в виде цветущего разнотравья и содержат как обыкновенные газоны, — пояснили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.
В ведомстве также добавили, что кошение газонов начинается в мае и продолжается вплоть до октября. Отметим, что в пожароопасный период некошеный газон — источник повышенной пожарной опасности.
Также переросшие растения могут стать источниками развития инфекционно-опасных насекомых. В Комплексе городского хозяйства напомнили, что в столице запрещено использовать триммеры.
Исключение составляют травы на склонах, вокруг малых архитектурных форм, опор освещения и в иных местах, не позволяющих использовать газонокосилки.
КСТАТИ
С 2015 года на портале «Активный гражданин» проводится голосование, в котором обсуждается порядок ухода за газонами в конкретном дворе. Таким образом каждый житель может сам выбрать, нужно ли косить траву возле его дома.
ПО ТЕМЕ
Дорожные люки и бордюры заменили на улице Косыгина
Вечерняя Москва: последние новости
Новое правительство: преемственность плюс повышение эффективности Ранивший оппонента мужчина задержан в аэропорту Шереметьево Владимир Путин опередил Дональда Трампа в списке самых влиятельных людей мира, представленном Forbes
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»64
Ловушка для России: нефть уходит за $80505
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии162
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО151
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1320
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение