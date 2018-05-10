Роскосмос вслед за Илоном Маском пообещал обеспечить доступом в интернет всю Землю

«Будет представлен проект создания национальной системы покрытия территории Земли высокоскоростным доступом в интернет и обеспечения непрерывного канала связи для беспилотного транспорта, интернета вещей и защищённой передачи данных», — заявили в ведомстве. Ранее американский предприниматель Илон Маск обещал обеспечить всех жителей Земли бесплатным доступом в интернет. Его проект Starlink подразумевает вывод на орбиту около 12 тысяч спутников для обеспечения связи. 22 февраля нынешнего года компания SpaceX запустила первые два тестовых аппарата. Даже приблизительные сроки начала работы этого проекта неизвестны.