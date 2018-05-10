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Омичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере коммунальных услуг
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Омичей предупредили о новом виде мошенничества в сфере коммунальных услуг 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Ресурсоснабжающие организации Омска предупредили жителей города, что членство в появившейся профсоюзной организации, якобы предоставляющей право не оплачивать коммунальные услуги, не избавляет потребителей от обязанности платить за воду, свет и отопление.
Ресурсоснабжающие организации — «Омск РТС» и «Омская энергосбытовая компания» — с начала года получили порядка 30 заявлений от жителей города с уведомлением об отказе оплачивать поставленные ресурсы из-за членства в профсоюзной организации «Союз ССР».
Данная организация якобы предоставляет право не оплачивать коммунальные счета. Для этого потребителю предлагают вступить в профсоюз, отнести заявление в ресурсоснабжающую компанию и платить профсоюзной организации взносы. Профсоюз не зарегистрирован в качестве юридического лица. Вступительный взнос в организацию составляет 1000 рублей, ежемесячный взнос — 200 рублей. Номер карты для перевода денежных средств указан в инструкции на сайте организации.
Основанием для бесплатной поставки услуг потребители называют наличие публичного договора поставки коммунальных и прочих услуг для обеспечения жизнедеятельности участников профсоюза. По их убеждению, данный договор дает им право на «потребление коммунальных и прочих услуг на безоплатной основе».
Ресурсоснабжающие организации предупреждают, что членство в профсоюзе не освобождает их от обязанности оплачивать поставленный компанией ресурс. «Несвоевременная оплата тепловой и электроэнергии может обернуться судебным иском о взыскании задолженности и (или) отключением горячей воды и электроэнергии. Причем в отличие от публичного договора, якобы освобождающего членов профсоюза от оплаты коммунальных услуг, меры, предпринятые компаниями в отношении должников, будут совершенно законны, — отмечают в „Омск РТС“.
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