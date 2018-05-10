Как в Excel разрешить только текстовый ввод в столбце

Ошибки при вводе данных в таблицы распространены не только у новичков, но и среди опытных пользователей. Например, если при прокрутке из видимой области исчезает незакрепленный заголовок столбца, в колонку «Наименование изделия» вместо текстовой записи легко может попасть число — «Номер изделия».

Тогда, например, если случайно ввести число в ячейку, где должен быть текст, автоматически появится подсказка. Казалось бы, в таких случаях должна помочь стандартная проверка данных, но для нее можно установить только точные числовые значения и допустимую длину текста.

Для настройки пользовательской проверки данных выделите нужную область в таблице, перейдите на вкладку «Данные» и выберите функцию «Проверка данных» в группе «Работа с данными».

В открывшемся окне на вкладке «Параметры» раскройте список «Тип данных» и выберите «Другой». Появится поле для ввода формулы. Введите формулу «=ЕТЕКСТ (A1)». Затем перейдите на вкладку «Сообщение об ошибке» и введите название и текст, который выскакивает в случае ошибки, например: «В этом столбце можно вводить только текст!». Подтвердите, нажав OK, чтобы задать области новую проверку данных.

Теперь после каждого ввода числовых значений при нажатии автоматически будет выводиться созданное вами уведомление об ошибке, и вам нужно будет скорректировать ввод. Обратите внимание, что комбинация из букв и чисел, например, «Box 7490», по-прежнему останется допустимой.

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Как добавить комментарии в формулы Excel Фото: компании-производители