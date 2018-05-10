«ЛокоТех» в 2018 году увеличил инвестиции в развитие персонала на 16,7% до 120 млн рублей

На эти средства планируется обучить 12 650 сотрудников: 1570 сотрудников руководящих должностей (против 1075 годом ранее), 2190 линейных руководителей (на уровне прошлого года) и 8893 человек рабочего персонала (+6% к 2017 году).

«ЛокоТех» реализует комплексный план по развитию персонала, в котором используются как традиционные, очные, так и современные методы обучения: вебинары, чат-боты, он-лайн обучение.

Так, с 2015 года проводятся тренинги по развитию управленческих компетенций для уровней должностей от начальника сервисного локомотивного депо (СЛД) до директора филиала. За прошедшие три года обучение по программе прошло 532 человека. Запущен проект «Школа мастеров». Его основные задачи — развитие профессиональных компетенций, управленческих навыков линейных руководителей, вовлечение работников в решение корпоративных задач. Обучение проводится руководителями филиалов и СЛД. Участие в проекте приняли участие более 2 тысяч мастеров участков производства.

В 2017 году реализован проект «Менеджмент изменений». В нем приняли участие 523 человека (начальники СЛД и участники кадрового резерва на ключевые позиции). Проведено 11 обучающих вебинаров по наиболее актуальным направлениям.

В 2018 году запущен проект «Эффективный лидер». Во всех СЛД будут проведены тренинги для заместителей начальников депо, начальников отделов и старших мастеров. Планируется обучить 800 руководителей.

Большое внимание «ЛокоТех» уделяет развитию молодежной политики. Ежегодно в компании проводится более 1 тысячи мероприятий для молодых специалистов в возрасте до 30 лет. А в 2017 году был сформирован стратегический молодежный кадровый резерв «Лидеры будущего», в который вошли 164 человека.

Также «ЛокоТех» в 2018 году планирует открыть корпоративный Учебный центр на базе Уссурийского локомотиворемонтного завода. В настоящее время завершена регистрация юридического лица АНО ДПО «Корпоративный университет ЛокоТех». Цели его создания — повышение уровня развития технических компетенций персонала и улучшения качества ремонта локомотивов.

С открытием Учебного центра появится возможность формирования программ обучения с учетом потребности в компетенциях под конкретные рабочие места.

Учебный центр будет заниматься подготовкой и повышением квалификации по профессиям: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь по осмотру и ремонту локомотивов, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Планируется обучать вторым профессиям: стропальщик и оператор ГПМ, работающих с пола.