Дедушка пробил лобовое стекло сбившей его «шестерки»

Супруги-пенсионеры, 69-летний дедушка и бабушка на два года его моложе, спешили по пешеходному переходу на остановку дачного автобуса, когда мужчину сбила «шестерка», сообщает «ДПС Котроль».

«Бабушка осталась стоять у заграждения, а пострадавший внезапно появился на переходе перед водителем», — так описывает сложившуюся ситуацию водитель, сбивший пенсионера. Очевидцы добавили: дедушка пробил головой лобовое стекло «шестерки», практически оказавшись в салоне автомобиля. Спутница пострадавшего сообщила, что супруги проживают в Агролесе и шли в Бердск на остановку дачного автобуса.

Приехавшие оперативно медики скорой оказали мужчине необходимую помощь.