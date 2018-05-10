Дедушка пробил лобовое стекло сбившей его «шестерки» 

Супруги-пенсионеры, 69-летний дедушка и бабушка на два года его моложе, спешили по пешеходному переходу на остановку дачного автобуса, когда мужчину сбила «шестерка», сообщает «ДПС Котроль».
«Бабушка осталась стоять у заграждения, а пострадавший внезапно появился на переходе перед водителем», — так описывает сложившуюся ситуацию водитель, сбивший пенсионера. Очевидцы добавили: дедушка пробил головой лобовое стекло «шестерки», практически оказавшись в салоне автомобиля. Спутница пострадавшего сообщила, что супруги проживают в Агролесе и шли в Бердск на остановку дачного автобуса.
Приехавшие оперативно медики скорой оказали мужчине необходимую помощь.
Несмотря на то, что ВАЗ-2106 с каждым годом становится все более редким гостем на дорогах области, происшествия с «шестерками» не редкость. Так, даже стоящая без движения «Лада» попала в резонансное ДТП. Пьяный водитель автомобиля Nissan Cefiro ехал в сторону улицы Бориса Богаткова в Новосибирске и протаранил припаркованный у края проезжей части ВАЗ-2106, водитель которого отсутствовал. После этого «шестерка» наехала на стоящего рядом пешехода. В результате ДТП пострадала двухлетняя пассажирка ВАЗа. Девочка получила ушибы мягких тканей головы и лица, а также 34 травмирован 34-летний пешеход — у него ушибы мягких тканей головы и лица, перелом левой кисти.