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Как изменилась Библиотека иностранной литературы с приходом нового директора
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Как изменилась Библиотека иностранной литературы с приходом нового директора 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Как вы попали в Иностранку?
К. Д: Я вот не поступила в педагогический институт, решила год поработать в библиотеке и заодно подготовиться к вступительным на следующий год. Задержалась на 40 лет. Люблю работу, люблю наставников и учителей, у которых научилась искусству быть библиотекарем.
А читательский билет у вас тут был?
А. Б: Нет. Я посещала другие библиотеки: Российскую государственную детскую, университетскую и районные. Даже скучаю по дням, когда не было интернета и приходилось работать с каталожными шкафами, ждать книг полтора часа и скрупулезно выискивать цитаты для курсовой.
Что изменилось с приходом Вадима Дуды?
К. Д: Вадим взял курс на осовременивание библиотеки. Скоро станем самыми востребованными у читателей.
А. Б: В Иностранке стало уютнее — сделали ремонт, открыли кофейню, подтянулась молодая модная аудитория.
Плюсы и минусы вашей работы?
К. Д: Мой девиз: «Позитив и только позитив!» Недостатков не будет, если относиться к работе творчески.
А. Б: Директор у нас очень открытый, всегда идет навстречу, поддерживает самые смелые идеи, поэтому я ощущаю себя нужной. Это важно. А минусы — стандартно: проектов у нас много, а бюджет скромный. Приходится выбирать, что в первую очередь полезно нашему заведению, а не интересно лично мне.
Какая из недавно прочитанных книг вас впечатлила?
А. Б: Не могла оторваться от «Повседневной жизни в Северной Корее» Барбары Демик — о корейцах, сбежавших из страны. Еще впечатлила «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Он уверен, что стрессы напрямую связаны с нашим желанием стать успешными.
Читатель Иностранки — какой он?
А. Б: Я думаю, 25-летний лингвист, философ или культуролог.
К. Д: А я не была бы категоричной: по-моему, библиотека интересна самой разной публике. И это прекрасно.
Опубликовано в журнале SNC №107 — май 2017.
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