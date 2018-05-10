«Я стала на пару тонов темнее»: Виктория Боня сменила цвет волос

38-летняя телезвезда Виктория Боня старается долго не задерживаться в одном образе — она часто меняет прическу. Казалось бы, только недавно бывшая участница шоу «Дом-2» радовала поклонников светлым оттенком волос, но уже сменила его на более темный. Мнения пользователей соцсетей разделились — многим понравилась смена имиджа знаменитости, но были и те, которые считают, что красавица «добавила себе годков».

Когда в 2006 году Виктория Боня пришла на телепроект «Дом-2», она выглядела довольно естественно — у нее был натуральный оттенок волос. После ухода из шоу внимание общественности по-прежнему было приковано к красавице, которая продолжила карьеру на телевидении и сейчас является одним из популярных интернет-блогеров.

Внешность Виктории всегда была темой для обсуждения, ведь идеальные параметры лица и тела знаменитости многие считают результатом пластических операций. Если от них знаменитость открещивается, то походов к косметологу и стилисту не скрывает: «Я стала на пару тонов темнее… Как вам такой вариант? Или светлее было лучше?»

Преданные фанаты считают, что Боня прекрасна с любым цветом волос, но есть и те, кто советует ей больше не осветляться до блонда, который называют «пергидрольным». Днями ранее цвет волос Виктории Бони был более теплым, карамельным, а сейчас она сменила его на русый. Новый эксперимент телезвезды с внешностью обсуждают в сети: «Вы с любым цветом волос красивая. Но, на мой взгляд, этот новый цвет выглядит благороднее». «Вообще в последнее время стиль, внешность, манеры стали лучше». «Светлее — моложе, а сейчас старше выглядеть стали». «Красиво, мне кажется цвет богаче, вам идет».

«Старит, светлые лучше». «Морщины на темном фоне виднее». «Только не розовый, остальное все приемлемо». «Отличный результат». Внимание привлекает не так оттенок шевелюры Виктории Бони, как ее манеры в салоне красоты. В начале года знаменитость показала процесс окрашивания, в конце которого она надела очки, что вызвало недоумение подписчиков.

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