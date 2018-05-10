Вячеслав Матюшенко: Губернатор обещал закрыть все долги и не бросить команду

Павел Погребняк : Мы верим, что «Тосно» сыграет в Лиге Европы

«С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы не находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году», — приводит ТАСС слова Матюшенко.

Напомним, в среду «Тосно» победил «Авангард» (2:1) и стал обладателем Кубка России . При этом из-за финансовых проблем клуб не сыграет в Лиге Европы, так как не подал вовремя документы в УЕФА для получения лицензия на выступление в еврокубках. Кроме того, «Тосно» может не получить и лицензию РФС

Добавим, что за тур до окончания чемпионата России «Тосно» занимает предпоследнее место и в заключительном матче 13 мая сыграет в гостях с «Уфой».