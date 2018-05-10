В Минпромторге рассказали о планах по запрету иностранных лекарств 

Ответные санкции России на ограничительные меры США не коснутся лекарств, которые не производятся внутри страны. Об этом сообщил и.о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пояснил, что ограничения могут ввести в отношении той продукции, которая производится в России в достаточном количестве. Это касается не только зарубежных лекарств. В начале апреля Минфин США расширил пакет антироссийских санкций, включив в черный список 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц. В ответ депутаты Госдумы разработали законопроект о контрсанкциях.