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Володин рассказал о встрече с Мутко в Госдуме
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Володин рассказал о встрече с Мутко в Госдуме 

Газета.Ru 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с кандидатом на пост вице-премьера по строительству и региональной политике Виталием Мутко с участием председателей профильных комитетов Госдумы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Нам важно, чтобы после принятия решения о формировании нового состава правительства и, в частности, назначения на должность вице-премьера, курирующего вопросы строительства и региональной политики, выстроить эффективную систему коммуникации. Чтобы законопроекты, которые ждут граждане нашей страны, были качественными и принимались своевременно. Как правило, новые назначения затягивают этот процесс", — отметил Володин.
Он также добавил, что парламентарии договорились с Мутко о постоянном взаимодействии, чтобы была возможность в прямом диалоге обсуждать все возникающие вопросы.
Володин уточнил, что на встрече поднимались, в том числе, вопросы обманутых дольщиков и законодательного регулирования работы хостелов.
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