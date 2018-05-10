Володин рассказал о встрече с Мутко в Госдуме

"Нам важно, чтобы после принятия решения о формировании нового состава правительства и, в частности, назначения на должность вице-премьера, курирующего вопросы строительства и региональной политики, выстроить эффективную систему коммуникации. Чтобы законопроекты, которые ждут граждане нашей страны, были качественными и принимались своевременно. Как правило, новые назначения затягивают этот процесс", — отметил Володин.

Он также добавил, что парламентарии договорились с Мутко о постоянном взаимодействии, чтобы была возможность в прямом диалоге обсуждать все возникающие вопросы.

Володин уточнил, что на встрече поднимались, в том числе, вопросы обманутых дольщиков и законодательного регулирования работы хостелов.