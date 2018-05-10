Хореографический ансамбль Планета детства выступил на празднике Дня Победы

Фото: страница ансамбля в социальных сетях

Хореографический ансамбль «Планета детства» школы №2073 выступил 9 мая на празднике Дня Победы в поселении Вороновское.

В танцевальном номере «Ты помни» приняли участие около 100 человек: дети с 4 лет, школьники, их родители, учителя.

— Выступление делилось на военную и весеннюю темы, связанные с событиями 1945 года. На сцене были цветы, красивые голубые платья и воинская форма. Все было и в военной и патриотической тематике. Дети показали прекрасные номера, которые понравились всем, — поделилась руководитель ансамбля «Планета детства» Надежда Селютина.

На большом шествии в День Победы в Великой Отечественной войне участвовало более 1500 человек. Прозвучали поздравления от школы №2073 и Дома Культуры «Дружба».