Некоторые виды летучих мышей научились использовать свою эхолокацию в стелс-режиме

Как показали результаты исследований, опубликованные Лондонским Королевским научным обществом, летучие мыши вида седые ночницы используют необычайно широкий диапазон ультразвуковых сигналов для навигации в темноте — от пронзительного крика до тихого шепота. Чтобы больше узнать об особенностях этого биосонара, исследователи установили инфракрасные камеры и ультразвуковые микрофоны, чтобы записать голоса летучих мышей, пролетающих осенью над побережьем Калифорнии.

Исследования звуков продолжались в течении пяти ночей. Примерно в половине из 80 перелетов они оказались более короткими, быстрыми и тихими по сравнению с голосами других видов летучих мышей. Обычно, по мере приближения мышей к объекту, интенсивность сигналов возрастает, но здесь, буквально на полпути до препятствия, седые ночницы вообще не издавали никаких звуков.

Такой скрытый режим полета многое объясняет — в частности, довольно многочисленные столкновения мышей с ветровыми турбинами. Причем звуки бывают настолько тихими, что резко снижают (примерно в 3 раза) способность летучих мышей к обнаружению препятствий.

Возникает законный вопрос: Для чего нужна эта «конспирация»? Ученые предполагают, что тем самым животные избегают лишних встреч с агрессивными сородичами в брачный сезон. При этом возможность услышать соперника сокращается с 92 до 12 метров. По всей видимости, речь идет о своеобразной тактике поведения самцов-соперников.