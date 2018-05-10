На Мамаевом кургане состоится торжественная церемония приема в юнармейцы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе губернатора, ряды регионального общественного движения «Юнармия» пополнят более 250 подростков из Городищенского района. Здесь также действует молодежная патриотическая организация «Потомки павших на войне», которая объединяет 19 школьных поисковых отрядов, около 400 детей. Всего же в Волгоградской области существует более 66 отрядов численностью свыше 2 000 человек.

Отметим, юнармейцы являются постоянными участниками местных и федеральных проектов, конкурсов, таких как военно-спортивные игры «Солдат» и «Зарница», форум «Пестрое небо», также мероприятий, посвященных 2 февраля и 9 мая.

Напомним, Волгоградская область является единственной площадкой в ЮФО, где реализуется проект движения «Юнармия-Наставничество». Его участниками стали детские дома Волжского, Камышинского и Серафимовичского районов, Красноярская школа-интернат, Октябрьская школа закрытого типа.