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Причиной первых лесных пожаров в Карелии стало выжигание сухой травы
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Причиной первых лесных пожаров в Карелии стало выжигание сухой травы 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
Первые лесные пожары зарегистрированы в Лахденпохском районе.
Два лесных пожара зарегистрированы 8 мая на территории Лахденпохского района. Площадь, пройденная огнем, составила более 5 гектаров. Силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов оба пожара ликвидированы в день обнаружения.
Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии РК, причиной возникновения пожаров стало выжигание травы местным населением.
В ведомстве напомнили, что бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на эти номера.
Также функционирует бесплатное мобильное приложение «Берегите Лес», которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны.
По материалам: ptzgovorit.ru
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