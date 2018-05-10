Причиной первых лесных пожаров в Карелии стало выжигание сухой травы

Первые лесные пожары зарегистрированы в Лахденпохском районе.

Два лесных пожара зарегистрированы 8 мая на территории Лахденпохского района. Площадь, пройденная огнем, составила более 5 гектаров. Силами Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов оба пожара ликвидированы в день обнаружения.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии РК, причиной возникновения пожаров стало выжигание травы местным населением.

В ведомстве напомнили, что бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на эти номера.

Также функционирует бесплатное мобильное приложение «Берегите Лес», которое позволяет быстро и просто позвонить в Федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства и сообщить о любом происшествии в лесах нашей страны.