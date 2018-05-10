Археологи нашли в Лучниковом пер. Москвы уникальную створку иконки-мощевика

Уникальная створка иконки-мощевика была найдена в Лучниковом пер. Москвы в ходе работ по благоустройству. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«В Лучниковом пер. в ходе работ по благоустройству археологи нашли уникальную вещь — створку иконки-мощевика. Она сделана в технике литья из медного сплава в XV-XVI веках», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что створку, возможно, потеряли на дороге, которая соединяла Кремль и Китай-город со Златоустовским монастырем.