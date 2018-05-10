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Сбербанк не пользовался разрешением ЦБ не ухудшать оценку кредитов санкционных компаний
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Сбербанк не пользовался разрешением ЦБ не ухудшать оценку кредитов санкционных компаний 

Rambler News Service 18 минут назад
Сбербанк не пользовался предоставленной ЦБ возможностью не ухудшать оценку рисков по кредитам, которые были выданы попавшим под санкции США компаниям. Об этом журналистам сообщила представитель Сбербанка.
«Мы в конкретном данном моменте самой этой поблажкой не пользовались, а оценивали риски в соответствии со всеми методиками, которые были приняты до этого», — сообщила представитель банка журналистам.
Ранее ЦБ опубликовал письмо, в котором разрешил банкам до конца 2018 года не ухудшать оценку финансового положения, качества обслуживания долга, а также категории качества ссуды и категории качества обеспечения, осуществленной на последнюю отчетную дату, предшествующую введению санкций.
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