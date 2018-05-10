В Югре росгвардейцы пронесли знамя победы по улицам окружной столицы 

В едином строю по центральной улице города Ханты-Мансийска прошли парадные расчеты из числа военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
Особой чести в День Победы удостоилась знаменная группа югорской Росгвардии. Во главе с майором Сергеем Кунгурцевым флаг Российской Федерации пронес старший лейтенант Алексей Королев, копию Знамени Победы водруженного 73 года назад над куполом рейхстага в Берлине, пронесли кадеты школы № 8, ассистентами выступили старшие лейтенанты Виктор Бударин и Константин Константинов.
Следом за знаменной группой прошли парадные расчеты бойцов в форме времён Великой Отечественной войны, ветеранов пограничных войск, военнослужащие и сотрудники Росгвардии, полицейские, спасатели, ветераны ВДВ, юнармейцы, кадеты и сотрудники «Северречфлота». Всего в торжественном марше участвовало более 1,5 тыс. человек. С трибуны за парадом наблюдали свыше двухсот фронтовиков.
За участниками торжественного марша, проследовала военная техника: мотоцикл М-72, американский армейский автомобиль времён второй мировой войны «Виллис», легендарный танк Т-34 и боевая машина «Катюша».
В параде участвовали военнослужащие и сотрудники Росгвардии
В завершение шествия, отдать дань памяти ветеранам войны в «Бессмертном полку», прошли военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии. Вместе с семьями, сохраняя память о родственниках, они возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы г. Ханты-Мансийска.
Источник фотографий: пресс-служба Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре