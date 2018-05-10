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В домах Калининградской области до конца года заменят 110 лифтов
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В домах Калининградской области до конца года заменят 110 лифтов 

АиФ 22 минуты назад
Фото: АиФ
Первые договоры уже заключены, сообщает Фонд капремонта.
Первыми в списке на замену лифтов — дома по улицам Лилии Иванихиной, Батальной, Интернациональной, Вагнера, Заводской, Олега Кошевого, на бульваре Любови Шевцовой и Московском проспекте.
До конца июня нужно будет разработать проектную документацию, после начнется поставка самого оборудования и его установка. К ноябрю работы должны быть завершены.
По словам руководителя регионального фонда капитального ремонта Оксаны Астаховой, на проблему с заменой лифтов не обращали внимание много десятилетий.
«Поэтому сейчас достаточно много лифтов в Калининградской области требуют срочного вмешательства. Все понимают, что это очень дорогостоящие работы. Большим подспорьем для ускоренной замены является договоренность о предоставлении трехгодовой рассрочки платежа. Это позволит нам в этом году заменить 110 лифтов. Для сравнения: без такой поддержки в 2017 году денежных лимитов хватило лишь на 18 лифтов», — пояснила Астахова.
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