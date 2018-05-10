В домах Калининградской области до конца года заменят 110 лифтов

Первые договоры уже заключены, сообщает Фонд капремонта.

Первыми в списке на замену лифтов — дома по улицам Лилии Иванихиной, Батальной, Интернациональной, Вагнера, Заводской, Олега Кошевого, на бульваре Любови Шевцовой и Московском проспекте.

До конца июня нужно будет разработать проектную документацию, после начнется поставка самого оборудования и его установка. К ноябрю работы должны быть завершены.

По словам руководителя регионального фонда капитального ремонта Оксаны Астаховой, на проблему с заменой лифтов не обращали внимание много десятилетий.