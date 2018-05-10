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Каждый бухгалтер может упростить 6-НДФЛ
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Каждый бухгалтер может упростить 6-НДФЛ 

Время бухгалтера 19 минут назад
Для этого нужно проголосовать за соответствующую общественную инициативу.
Ее автор предлагает внести в НК изменения, которые:
а) сделают сроки перечисления НДФЛ по всем видам выплат такими же, как и у страховых взносов, — чтобы больше никто не путался в датах;
б) упростить форму 6-НДФЛ, — поскольку с ее заполнением у многих до сих пор возникают сложности, да и сама налоговая уже запуталась в правилах занесения в нее сведений;
в) штраф за просрочку уплаты подоходного налога сделать таким же, как по страховым взносам — это будет справедливо и опять же, унифицировано.
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