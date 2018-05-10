Каждый бухгалтер может упростить 6-НДФЛ

Для этого нужно проголосовать за соответствующую общественную инициативу.

Ее автор предлагает внести в НК изменения, которые:

а) сделают сроки перечисления НДФЛ по всем видам выплат такими же, как и у страховых взносов, — чтобы больше никто не путался в датах;

б) упростить форму 6-НДФЛ, — поскольку с ее заполнением у многих до сих пор возникают сложности, да и сама налоговая уже запуталась в правилах занесения в нее сведений;

в) штраф за просрочку уплаты подоходного налога сделать таким же, как по страховым взносам — это будет справедливо и опять же, унифицировано.