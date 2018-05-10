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В Казани юристу подбросили отрубленную телячью голову
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В Казани юристу подбросили отрубленную телячью голову 

Казанский Портал 1 час назад
В Казани задержали троих мужчин, которые вымогали деньги у юриста адвокатской конторы. Подозреваемые — участники одной из криминальных группировок.
Адвокатская контора принадлежит одному из задержанных. Потерпевший работал у него юристом и занимался также другими вопросами: от ремонта до размещения рекламы адвокатских услуг.
Все было хорошо, пока юриста не заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по гражданскому иску. Клиент заплатил около 600 000 рублей. Иск был проигран, и клиент потребовал вернуть деньги. Юрист отдал часть гонорара (150 000 рублей) и сказал, что остальное получил глава фирмы.
Владельцу адвокатской конторы это не понравилось. Он потребовал с юриста 1 000 000 рублей за прошлые «грехи» — самовольные траты денег фирмы на ремонт и рекламу. В качестве силовой поддержки выступили два его товарища. Они лично и по телефону угрожали юристу и его семье. Бандиты даже подбросили на придомовой участок потерпевшего отрубленную телячью голову. Так они хотели продемонстрировать серьезность своих намерений.
Подозреваемых задержали с поличным при передаче требуемой суммы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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