В Казани юристу подбросили отрубленную телячью голову

Казани задержали троих мужчин, которые вымогали деньги у юриста адвокатской конторы. Подозреваемые — участники одной из криминальных группировок.

Адвокатская контора принадлежит одному из задержанных. Потерпевший работал у него юристом и занимался также другими вопросами: от ремонта до размещения рекламы адвокатских услуг.

Все было хорошо, пока юриста не заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по гражданскому иску. Клиент заплатил около 600 000 рублей. Иск был проигран, и клиент потребовал вернуть деньги. Юрист отдал часть гонорара (150 000 рублей) и сказал, что остальное получил глава фирмы.

Владельцу адвокатской конторы это не понравилось. Он потребовал с юриста 1 000 000 рублей за прошлые «грехи» — самовольные траты денег фирмы на ремонт и рекламу. В качестве силовой поддержки выступили два его товарища. Они лично и по телефону угрожали юристу и его семье. Бандиты даже подбросили на придомовой участок потерпевшего отрубленную телячью голову. Так они хотели продемонстрировать серьезность своих намерений.

Подозреваемых задержали с поличным при передаче требуемой суммы. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по РТ

Читайте также:

Как будет работать система распознавания лиц в казанском метро