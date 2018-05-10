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Легенды армии. Михаил Фрунзе
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Легенды армии. Михаил Фрунзе 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ставку Южного фронта приходит страшное известие: флотилия, которой планом операции отводилась ключевая роль, не примет участия в решающем штурме Крыма
Гражданская война, 1920 год. В ставку Южного фронта приходит страшное известие: флотилия, которой планом операции отводилась ключевая роль, не примет участия в решающем штурме Крыма. А если не выбить Врангеля с полуострова сейчас, уже весной он с новыми силами нанесет удар, который молодое Советское государство не выдержит. В этот момент все присутствующие ждут решения Михаила Фрунзе.
Имя Михаила Фрунзе знакомо каждому жителю бывшего Советского Союза. Улицы, площади, парки и школы, села и даже город были названы в его честь. Особое место в этом ряду занимает общевойсковая академия — так подчеркнуты выдающиеся военные заслуги Фрунзе.
«Он же в камере смертников сидел долго очень, и он был прикован к стене, и у него были кандалы на руках и на ногах. Им говорили даже те же охранники, надзиратели тюрьмы: «Зачем? Вас завтра повесят!» Он говорит: «Ну это еще неизвестно!» То есть вот для них это диво было, потому что очень многие ломались. А вот Фрунзе не ломался. Очень стойкий».
Евгения Чапаева, правнучка В. И. Чапаева.
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