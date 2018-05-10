Использование атомной энергии станет безопасным

России повысят безопасность использования атомной энергии. Теперь государственные органы, осуществляющие надзор в соответствующей области, будут проводить экспертизы компьютерных программ, используемых в ядерной отрасли. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 10 мая.

Как рассказал глава Комитета по энергетике Павел Завальный , закон устанавливает обязательность экспертизы программ для электронно-вычислительных машин, определение предмета экспертизы, закрепление полномочий органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения экспертизы программ для ЭВМ.

«Закон в первую очередь направлен на гармонизацию национального законодательства России с нормами международного права в области использования атомной энергии», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что принятие закона позволит повысить эффективность реализации государственной программы России «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».