Ещё
Использование атомной энергии станет безопасным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Использование атомной энергии станет безопасным 

Парламентская газета 26 минут назад
Фото: Парламентская газета
В России повысят безопасность использования атомной энергии. Теперь государственные органы, осуществляющие надзор в соответствующей области, будут проводить экспертизы компьютерных программ, используемых в ядерной отрасли. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении 10 мая.
Как рассказал глава Комитета по энергетике Павел Завальный, закон устанавливает обязательность экспертизы программ для электронно-вычислительных машин, определение предмета экспертизы, закрепление полномочий органа государственного регулирования безопасности по установлению порядка проведения экспертизы программ для ЭВМ.
«Закон в первую очередь направлен на гармонизацию национального законодательства России с нормами международного права в области использования атомной энергии», — сказал он.
Депутат подчеркнул, что принятие закона позволит повысить эффективность реализации государственной программы России «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
Программа была разработана Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» в целях реализации крупномасштабных государственных задач по закреплению и расширению глобальных преимуществ, которыми обладает российская атомная энергетика и промышленность.
Парламентская газета: последние новости
В Петербурге молодёжи гарантируют работу Песков: формирование Администрации Президента может идти параллельно с утверждением кабмина В NASA рассказали об опасениях из-за антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80188
Медведев предложил Дворковичу новую должность92
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом63
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине182
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1210
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение