Студеную гору перекопают

Фото с ресурса usionline.com Владимирская мэрия уведомила автомобилистов о грядущем перекрытии движения по улице Студеная гора на все лето — в связи с работами по реконструкции тепловых сетей. По данной улице, помимо личного транспорта, ездят автобусы двух маршрутов — №5 и №9-С.

Дорогу перекопают на участке улицы между Авиамеханическим колледжем и Баптистской церковью. Работы по реконструкции теплосетей будут проходить в два этапа.

Первый этап: с 15 мая по 20 июля 2018 года — планируется перекрытие движения по улице Студеная гора в направлении улицы Дворянской.

Второй этап: с 21 июля по 27 августа — планируется перекрытие улицы Студеная гора в направлении улицы Гражданской.