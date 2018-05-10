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Студеную гору перекопают
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Студеную гору перекопают 

ТВ-МИГ 24 минуты назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса usionline.com  Владимирская мэрия уведомила автомобилистов о грядущем перекрытии движения по улице Студеная гора на все лето — в связи с работами по реконструкции тепловых сетей. По данной улице, помимо личного транспорта, ездят автобусы двух маршрутов — №5 и №9-С.
Дорогу перекопают на участке улицы между Авиамеханическим колледжем и Баптистской церковью. Работы по реконструкции теплосетей будут проходить в два этапа.
Первый этап: с 15 мая по 20 июля 2018 года — планируется перекрытие движения по улице Студеная гора в направлении улицы Дворянской.
Второй этап: с 21 июля по 27 августа — планируется перекрытие улицы Студеная гора в направлении улицы Гражданской.
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