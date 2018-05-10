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Нижегородка заявила о краже паспорта, не желая платить кредит
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Нижегородка заявила о краже паспорта, не желая платить кредит 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
В полицию Дзержинска обратилась женщина, которая сообщила, что у нее украли паспорт, и злоумышленник оформил на её имя кредит, задолженность по которому требует погашать банк. Об этом сообщается на сайте Дзержинского городского суда.
В ходе проверки данного сообщения органом дознания было установлено, что 10 августа прошлого года заявительница оформила в банке кредит на сумму более 24 тысяч рублей. На полученные средства женщина купила смартфон, чехол-аккумулятор, защитное стекло для смартфона, комплексную защиту и SIM-карту сотового оператора.
Свои обязательства по выплатам кредита обвиняемая не выполнила. Желая уйти от ответственности, она придумала историю с использованием ее паспортных данных злоумышленником и 24 ноября обратилась в полицию с заявлением.
В ходе проверки следствия, выяснилось, что информация, указанная в заявлении была заведомо ложной. Узнав о результатах проверки, женщина призналась в обмане полицейским.
В настоящее время против нее возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд.
Ранее сообщалось о том, что нижегородку-игроманку осудят за ложный донос.
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