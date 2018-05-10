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В Зеленограде завершилась работа по промывке фасадов жилых зданий
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В Зеленограде завершилась работа по промывке фасадов жилых зданий 

Префектура Зеленоградского административного округа 24 минуты назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В рамках программы по промывке с применением моющих средств фасадов многоквартирных домов, примыкающих к автомобильным дорогам, в Зеленоградском административном округе подлежали промывке фасады 18 многоквартирных домов в районах Крюково, Старое Крюково, Силино, Савелки и Матушкино.
Работы проводились с апреля по май текущего года и по мере готовности работы предъявлялись в Жилищную инспекцию по Зеленоградскому административному округу.
Не все дома с первого раза были сданы Инспекции, так как проверки показали, что промывка некоторых фасадов была выполнена не качественно и не в полном объеме.
Управляющими организациями устранены выявленные замечания, в настоящий момент промывка фасадов многоквартирных домов округа завершена.
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