В Зеленограде завершилась работа по промывке фасадов жилых зданий

В рамках программы по промывке с применением моющих средств фасадов многоквартирных домов, примыкающих к автомобильным дорогам, в Зеленоградском административном округе подлежали промывке фасады 18 многоквартирных домов в районах Крюково, Старое Крюково, Силино, Савелки и Матушкино.

Работы проводились с апреля по май текущего года и по мере готовности работы предъявлялись в Жилищную инспекцию по Зеленоградскому административному округу.

Не все дома с первого раза были сданы Инспекции, так как проверки показали, что промывка некоторых фасадов была выполнена не качественно и не в полном объеме.

Управляющими организациями устранены выявленные замечания, в настоящий момент промывка фасадов многоквартирных домов округа завершена.