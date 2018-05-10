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Обилечивали из «Газели»: на улице Партизанской в Самаре начали снос незаконной автостоянки
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Обилечивали из «Газели»: на улице Партизанской в Самаре начали снос незаконной автостоянки 

63.ru 26 минут назад
Фото: 63.ru
В областной столице на улице Партизанской, 27б обесточили незаконную автостоянку и снесли забор. Специалисты выполнили демонтажные работы по поручению прокуратуры Самары.
Специалисты отключили пункт охраны от электричества
— Владелец захватил земельный участок и брал плату с горожан за охраняемую парковку. За машинами следили прямо из салона старенькой «Газели», которую подключили к электричеству. Сотрудники полиции несколько раз штрафовали нарушителя, но стоянка продолжала работать, — рассказал помощник прокурора Железнодорожного района Михаил Гоов.
Из салона маршрутки клиентам выдавали квитанции об оплате
Теперь автолюбители имеют возможность парковать машины на данной территории бесплатно. Только охранять их никто не будет. По словам служителей закона, владельцы не явились на снос и скрылись из поля зрения оперативников.
В машине располагались масляные обогреватели
Это первая парковка, которую демонтируют в Железнодорожном районе в 2018 году. Всего сотрудники прокуратуры нашли 14 незаконных автостоянок.
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