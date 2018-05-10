Все, что ты хотела знать о шопинге в самых крутых бутик-городках Европы: явки и пароли

Шопинг-туризм — явление не новое, но не всегда удобное и часто недоступное. Обычно туроператоры предлагают размытые и непонятные направления с бутиками, в которых оставить огромное состояние — обычное дело. Это ты всегда успеешь сделать и в Москве , а если уж затеяла поездку, то спланируй ее для себя выгодной и комфортной.

На помощь приходят набирающие популярность среди российских туристов бутик-городки. Подобные комплексы напоминают компактные улочки с магазинами, рядом с которыми выстроены отели, рестораны и центры развлечений.

Городки расположены в по всему миру: от Европы до Азии. Но, безусловно, главными модными центрами считаются те, что находятся недалеко от Лондона, Парижа, Милана , Барселоны, Мадрида и других европейских городов.

Одна из самых популярных сетей, бутик-городки которой находятся в Европе и Китае , — это The Bicester Village Shopping Collection. История бренда началась еще в 1995 году. Долгое время он носил название — Chic Outlet Shopping, но 19 апреля этого года компания провела ребрендинг — владельцы отдали дань памяти первому бутику, Bicester Village, и в честь него окрестили свое детище.

На сегодняшний день у The Bicester Village Shopping Collection более тысячи магазинов в одиннадцати бутик-городках класса-люкс. Основное преимущество шопинга в этих комплексах — близкое расположение с крупными городами, наличие элитных аутлетов, где одежда таких брендов, как Alexander McQueen, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli, Saint Laurent, Vivienne Westwood продается со скидкой 60% и даже больше. Также здесь работает моментальный возврат Tax-free (прим WMJ.ru : система возврата налогов для иностранных граждан), что делает покупки за рубежом по-настоящему оправданными. Кстати, гостям необязательно бегать с тяжелыми покупками самим, можно просто заказать услугу «шопинг налегке» и специальный человек за тебя донесет сумочку от Prada и туфельки от Jimmy Choo. Вообще у Bicester Village большой штат многоязычного персонала, который оказывает разные услуги, включая персонального стилиста, трансфер Shopping Express и личного водителя.

Традиционно наиболее выгодные покупки можно совершить в Италии . Так в бутик-городке Fidenza Village возле Милана и Болоньи размер средней скидки — 70%! Да еще и пармезаном из близлежащей Пармы можно закупиться на год вперед. Словом, одним шопингом все не ограничивается. Расположение городков влияет на основную концепцию и представленные аутентичные ценности. Например, в парижском La Valle Village можно найти ресторанчики с изумительной французской кухней, в дублинском Kildare Village — бутик главного ирландского дизайнера — Louise Kennedy, а в мюнхенском Ingolstadt Village — гламурные вечерние мероприятия.

Изумительной природой можно насладиться в немецком Wertheim Village, где раскинулись бескрайние винодельные поля и в мадридском Las Rozas Village, что находится рядом с величественными горными вершинами.

А если решишь, отправится в Соединенное Королевство и за покупками поехать в Bicester Village, обязательно заходи в мультибрендовый бутик британских дизайнеров The British Collective. Стоит отметить и то, что здесь прошлой осенью произошло масштабное расширение и теперь в городке — самое большое количество аутлетов — 160! Сразу видно любовь англичан к хорошему шопингу. Кстати, любителям музыки стоит присмотреться к испанскому комплексу La Roca Village, ведь неподалеку от него с 30 мая по 3 июня пройдет один из самых ожидаемых open-air фестивалей Primavera Sound.

Организовать шопинг-тур можно как самостоятельно, так и обратившись за помощью к туроператору. Тем более что компания сотрудничает с самыми разными турагентствами и авиаперевозчиками, а также участвует в программах лояльности для часто летающих пассажиров. В результате может показаться, что экономить на элитном отдыхе и шопинге по меньшей мере странно. В этом случае мы советуем вспомнить легендарную цитату Коко Шанель : «Скромность и роскошь — две сестры».

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Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK