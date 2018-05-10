На архангелогородку завели уголовное дело за комментарий на 29.ru

На читательницу 29.ru завели уголовное дело за комментарий, оставленный в нашей группе «ВКонтакте». Теперь ей грозит крупный штраф или срок.

41-летняя архангелогородка Ольга Марышева прошлым летом переехала в Кострому и устроилась заведующей на производстве. В феврале ее ждал неприятный сюрприз — с ней связались правоохранительные органы и сообщили, что ее подозревают в возбуждении ненависти по признаку национальности.

Оказалось, в 2015 году Ольга оставила комментарий про кавказцев под новостью в группе «ВКонтакте» 29.ru. Слова Марышевой попали под статью 282 — возбуждение ненависти либо вражды.

— Мне сказали, если явку с повинной напишу, будет административка, а на деле уголовное завели. Что делать дальше, я не знаю. Я первый раз в такой ситуации, никогда не привлекалась, — рассказала Ольга.

Вскоре Ольге пришло требование — приехать в Архангельск для беседы со следователем, в противном случае ее бы конвоировали. В Архангельске Марышева подписала бумагу, что не будет менять телефон, обязуется отвечать на звонки и приезжать по вызову, иначе ее арестуют до суда.

— Компьютер продан был перед арестом. По IP-адресу установили, что комментарий был оставлен по адресу, где я жила в то время. Вызывали хозяина квартиры на допрос, он подтвердил, что в то время я там снимала жильё, — рассказывает Ольга.

Если Ольгу признают виновной, за необдуманный комментарий ей может грозить срок от 2 до 5 лет либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей.