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На архангелогородку завели уголовное дело за комментарий на 29.ru
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На архангелогородку завели уголовное дело за комментарий на 29.ru 

29.ru 25 минут назад
Фото: 29.ru
На читательницу 29.ru завели уголовное дело за комментарий, оставленный в нашей группе «ВКонтакте». Теперь ей грозит крупный штраф или срок.
41-летняя архангелогородка Ольга Марышева прошлым летом переехала в Кострому и устроилась заведующей на производстве. В феврале ее ждал неприятный сюрприз — с ней связались правоохранительные органы и сообщили, что ее подозревают в возбуждении ненависти по признаку национальности.
Оказалось, в 2015 году Ольга оставила комментарий про кавказцев под новостью в группе «ВКонтакте» 29.ru. Слова Марышевой попали под статью 282 — возбуждение ненависти либо вражды.
— Мне сказали, если явку с повинной напишу, будет административка, а на деле уголовное завели. Что делать дальше, я не знаю. Я первый раз в такой ситуации, никогда не привлекалась, — рассказала Ольга.
Вскоре Ольге пришло требование — приехать в Архангельск для беседы со следователем, в противном случае ее бы конвоировали. В Архангельске Марышева подписала бумагу, что не будет менять телефон, обязуется отвечать на звонки и приезжать по вызову, иначе ее арестуют до суда.
— Компьютер продан был перед арестом. По IP-адресу установили, что комментарий был оставлен по адресу, где я жила в то время. Вызывали хозяина квартиры на допрос, он подтвердил, что в то время я там снимала жильё, — рассказывает Ольга.
29.ru направил запрос в СУ СК по Архангельской области по факту давления на подозреваемую.
Если Ольгу признают виновной, за необдуманный комментарий ей может грозить срок от 2 до 5 лет либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей.
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