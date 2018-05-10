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Трамп, Данст и другие звезды, которым никак не удается скрыть второй подбородок
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Трамп, Данст и другие звезды, которым никак не удается скрыть второй подбородок 

Grazia 23 минуты назад
Фото: Grazia
Кирстен Данст
Неважно, поправилась ли Кирстен (сейчас актриса ждет первенца) или сильно похудела, второй подбородок у нее есть всегда. Но если одни знаменитости стараются это как-то скрыть с помощью пластической хирургии или хотя бы макияжа, то Данст даже не думает что-то менять в своей внешности.
Дональд Трамп
Пару лет назад американский президент попросил журналистов не публиковать его фото, где у него был ясно виден второй подбородок. После этого Сеть заполонили фотожабы Трампа, сфотографированного с неудачного ракурса. Но что есть, того не скрыть, когда это касается главного человека США.
Линдси Лохан
В последнее время Линдси проигрывает войну лишнему весу, из-за которого ее лицо округлилось и появился второй подбородок. Чтобы это хоть как-то нивелировать, актриса часто фотографируется, вытягивая губы «уточкой» или отправляя воздушные поцелуи. Однако когда девушка улыбается, второй подбородок становится слишком очевиден.
Келли Осборн
Пару лет назад Келли серьезно взялась за себя и хорошенько похудела, но второй подбородок все равно остался с ней. Тогда заметить его можно было только в том случае, если девушка фотографировалась в профиль. Сейчас же знаменитость опять набрала вес, и второй подбородок стал заметен даже в анфас.
Ребел Уилсон
Эта комедийная актриса никогда не была худышкой, поэтому она решила сделать недостатки (лишний вес и наличие второго подбородка) своей фишкой. Ведь стройных девушек полно, а вот таких, как она, которые любят себя в любом виде, — единицы.
Мелисса Маккарти
Справедливости ради заметим, что далеко не у всех полных девушек есть второй подбородок, но про Мелиссу Маккарти этого нельзя сказать. Хотя он никак не мешает ей быть одной из самых востребованных актрис Голливуда.
Фото: Getty images Russia
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