Леонид Якубович трогательно поздравил с Днем Победы

Телеведущий Леонид Якубович по традиции поздравляет в стихах с главными праздниками страны — но его поздравление с 9 мая особенное.

Все дальше и дальше от края,

от края,

Подернулась дымкой память

людская,

Гвардейские ленты давно

потускнели,

в простреленных серых

солдатских шинелях

Все дальше уходят имен

вереница,

Все дальше родные знакомые

лица…

Давно затянулись глубокие

шрамы…

Все глуше и глуше слова ветеранов…

И время цинично, и лозунги

лживы…

Но все же мы живы, мы живы,

мы живы…

А значит, не чокаясь, выпьем

вставая

За то что, мы живы… Девятого

мая…

Леонид Якубович

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