Леонид Якубович трогательно поздравил с Днем Победы 

Телеведущий Леонид Якубович по традиции поздравляет в стихах с главными праздниками страны — но его поздравление с 9 мая особенное.
Все дальше и дальше от края,
от края,
Подернулась дымкой память
людская,
Гвардейские ленты давно
потускнели,
в простреленных серых
солдатских шинелях
Все дальше уходят имен
вереница,
Все дальше родные знакомые
лица…
Давно затянулись глубокие
шрамы…
Все глуше и глуше слова ветеранов…
И время цинично, и лозунги
лживы…
Но все же мы живы, мы живы,
мы живы…
А значит, не чокаясь, выпьем
вставая
За то что, мы живы… Девятого
мая…
Леонид Якубович
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