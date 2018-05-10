7 способов сделать ноги здоровыми и красивыми

Колготки и брюки уступили место юбкам и шортам, и уже совсем скоро откроется пляжный сезон. Если ты недовольна тем, как выглядят твои ноги, воспользуйся этими советами, чтобы впечатлить окружающих.

1. Соблюдай баланс в питании

Плохой рацион отражается не только в лишних сантиметрах, но и влияет на структуру кожи. Важное значение для красивых ног без намеков на целлюлит имеет именно сбалансированная диета. Ограничивай потребление насыщенных жиров: мяса, сыра, масла и жареной еды, сахаров, в том числе газированных напитков и соли. Избегай употребления алкоголя, который оказывает расслабляющее действие и влияет на кровообращение. Кроме того, не забывай выпивать достаточно воды, чтобы поддерживать баланс в теле и позволить клеткам быстрее восстанавливаться. Вполне нормально, если из-за жары твой аппетит меняется, но это не значит, что ты должна переходить на один прием пищи в день. Запасайся снэками, планируй меню на неделю и ешь небольшими порциями.

2. Добавляй вещества

Удостоверься, что в твоем питании достаточно этих ключевых ингредиентов: Витамин Е. Этот витамин является мощнейшим антиоксидантом, который помогает уменьшить кровоток и снижает риск развития тромбоза. Он содержится в миндале и других орехах, а также в растительных маслах: оливковом и ореховом. Флаваноиды. Они борются с воспалением, стимулируя сокращение вен и укрепляя стенки кровеносных сосудов. Их достаточно содержится в винограде, черной смородине, ежевике, малине, капусте, шпинате и брокколи. Калий. Этот элемент ограничивает накопление соли в организме. Его легко получить из сушеных абрикосов, артишоков, спаржи, бананов, грейпфрута и яблок. Витамин С. Отличный антиоксидант, используемый для производства коллагена, который необходим для того, чтобы кожа на твоих ногах была максимально эластичная. Любые свежие фрукты и овощи — отличные источники витамина С.

3. Выбирай подходящий спорт

Кроме питания стоит заняться такими физическими упражнениями, которые влияют на циркуляцию крови и тонизируют стенки сосудов и мышц. Первым в списке для тебя должно стоять по меньшей мере 30 минут ходьбы в день и не меньше трех часов полноценных упражнений в неделю. Тебе стоит сконцентрироваться на том, чтобы улучшить лимфатическую циркуляцию и помочь обмену веществ не допустить накопления вредных элементов в тканях. Для этого отлично подойдет езда на велосипеде и танцы. В дополнение к этому для того, чтобы нарастить мышечную массу, можешь выбрать плавание, а для растяжки — пилатес и йогу. При этом стоит избегать теннис или бадминтон, а также катание на лыжах, боевые искусства и командные виды спорта в частности, потому что высок риск удара о землю, и серьезных травм.

4. Делай ключевые упражнения

Ежедневно тебе понадобится по меньшей мере 10 минут на несколько простых упражнений. Встань прямо. Поднимай одну ногу вперед, а затем медленно уводи назад. Постарайся не качаться, удерживай плечи ровными, живот и ягодицы втянутыми. Начни с 10 покачиваний и постепенно увеличивай их до 30. Встань на колени. Держи спину ровно и параллельно полу. Подними одну ногу вверх, пока она не станет одной линией со спиной. Повторяй по 10 раз на каждую ногу. Выпрямись и поставь ноги на ширине плеч. Руки вытяни вперед, затем медленно сгибай одну ногу, чтобы опустить тело — насколько это возможно. Держи спину ровно, втяни живот и не уводи ягодицы назад. Повторяй по 10 раз на обе стороны.

5. Принимай правильный душ Холодная вода отлично помогает для здоровья и красоты твоих ног — она сужает капилляры, активирует кровообращение, стимулирует ткани и укрепляет кожу. Разумеется, сидеть в холодной ванне не стоит, достаточно будет всего один-два раза направить холодную воду на ноги: от лодыжек к бедрам и наоборот. Если у тебя есть возможность прогуляться до моря, даже в плохую погоду, холодная соленая вода поможет тонизировать ноги. Минутный сеанс принесет немало пользы, только не забудь взять с собой полотенце и теплую одежду после процедуры.

6. Используй самомассаж

Чтобы стимулировать лимфматическую систему и кровообращение, начинай с поглаживаний от лодыжек до бедер. Обрати особое внимание на нижнюю часть бедра, сжимай руками кожу и используй круговые движения для массажа. Используй эфирные масла, а также не забывай, что движения должны быть легкими и плавными, а не болезненными.

7. Попробуй спа-процедуры

Множество салонов красоты, отелей и курортов предлагают наборы услуг, включающие в себя водные процедуры, дренажный и скульптурный массажи, а также прессотерапию и многое другое. Все они основаны на комбинировании различных методов, которые тонизируют, увлажняют, расслабляют, улучшают кровообращение и избавляются от первых признаков старения. Обязательно изучи, кто проводит процедуры, а также сертифицирована ли услуга в салоне, прежде чем принимать решение, что попробовать в первую очередь.

К сожалению, все еще нельзя сказать, что одно средство гораздо эффективнее другого, ведь у всех людей совершенно разный обмен веществ. Специалисты считают идеальным сочетание диеты, тренировок, массажа и других процедур — так что приступай уже сегодня, постепенно обновляя список своих ежедневных дел.