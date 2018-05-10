Мы — наследники великой Победы!

Центром праздничной программы, посвященной Дню Победы, традиционно из года в год становится сцена театра оперы и балета

При начале строительства он закладывался как Дом науки и культуры, где даже предусматривалась большая сцена для выхода колонн демонстрантов и выезда техники. Предназначение объекта и сам проект неоднократно менялись, были проблемы с финансированием. Все это привело к тому, что до Великой Отечественной войны строительство завершить не удалось.

С первых дней войны недостроенный театр стал самым главным хранилищем бесценного достояния культуры нашего народа — сокровищ Третьяковской галереи, эвакуированной из Москвы в Сибирь. Он также принял у себя фонды Эрмитажа , Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, ленинградских этнографического музея и музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, музеев-дворцов Царского Села и Павловска, музеев Севастополя и Калинина. В театре хранилась государственная коллекция скрипок Страдивари, Гварнери, Амати, которую в Москве собирал с 1919 года В. Л. Кубацкий.

На первом этаже здания, где теперь располагается кольцевое зрительское фойе, были размещены ящики со скульптурами и керамикой. Влажность не позволила разместить здесь живопись, пастель и графику — им были отведены места на втором этаже. Тут расположились и реставрационные помещения, где шла напряженная работа по восстановлению пострадавших при эвакуации экспонатов — от папирусов и восточных масок до живописи, графики и скульптуры. Сами сотрудники музея устроились жить на третьем этаже, где ныне располагаются гримерные. Несмотря на тяжелую обстановку, хранители Третьяковской галереи осуществляли еще и выставочную деятельность.

Поразительно, но, помимо хранения художественных ценностей, театр стал еще и самым настоящим арсеналом для фронта. В ряде его помещений было установлено эвакуированное оборудование, налажено производство гранат и ми­нометов.

В начале лета 1942 года Совет народных комиссаров СССР постановил выделить один миллион рублей на завершение строительства театра и включить его в список первоочередных объектов. В достройке театра активно помогали заводы Новосибирска , которые выделяли материалы и рабочих. Слесари-монтажники авиационного завода имени В. П. Чкалова смонтировали механические устройства для театральных занавесей, а сотрудники строительного цеха завода оснастили сцену. Люди, работавшие над продукцией для фронта, не считаясь с усталостью, приходили в свободное время, чтобы поучаствовать в завершении строительства долгожданного театра.

12 мая 1945 года, спустя три дня после победы в Великой Отечественной войне, на сцене театра прозвучала его первая опера — «Иван Сусанин». Эта постановка символизировала не только победу над фашизмом. На большой сцене, равных которой по размерам в стране не было, торжествовала сила духа нашего народа, переломить которую ничто не в силах.