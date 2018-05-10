Музей солдатской славы и материнской памяти Башкирии сделают интерактивным

Музей солдатской славы и материнской памяти Башкирии , где собрано 2500 экспонатов в память о погибших солдатах в «горячих точках», сделают интерактивным. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Комитете социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих РБ.

Музей истории Комитета солдатской славы и материнской памяти открыт в декабре 1997 года по инициативе Комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей Республики Башкортостан.

Из-за аварии на теплотрассе в 2009 году в музее, находящемся на первом этаже многоквартирного дома №23/1 по улице Революционной, затопило помещение, сильно пострадали экспонаты и архив. Музей пришлось закрыть. Только через четыре года сделали ремонт, восстановили все документы и экспонаты, и вновь его открыли. Посетить его можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Родителям погибших воинов можно прийти в любое время.

«Нашему музею 21 год, экскурсии проводим по заявкам от организованных групп и жителей, — рассказывает председатель Комитета социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих РБ Эдуард Гайсин. — Посещение бесплатное. Частые гости — призывники, студенты вузов и колледжей, школьники Уфы . Можно подать заявку на сайте. Интересен он собранной информацией по всем погибшим жителям Башкирии в чеченском и ряде других вооруженных конфликтов. Сегодня мы запустили проект реконструкции музея с целью сделать его интерактивным. Кроме того, в плане объединить экспозицию-информацию о погибших солдатах с проектом «Правда героев», который существует год. Это рассказы о жителях республики, совершивших геройский, благородный поступок в обычной жизни. Всё это с одной целью — говоря на одном — компьютерном, интерактивном — языке, со школьниками и студентами, воспитать в них чувство гордости за своих земляков, истинный патриотизм. Чтобы это стало у них стержнем на всю жизнь».