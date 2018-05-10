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Музей солдатской славы и материнской памяти Башкирии сделают интерактивным
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Музей солдатской славы и материнской памяти Башкирии сделают интерактивным 

АиФ-Уфа 31 минуту назад
Фото: АиФ-Уфа
Музей солдатской славы и материнской памяти Башкирии, где собрано 2500 экспонатов в память о погибших солдатах в «горячих точках», сделают интерактивным. Об этом UFA.AIF.RU сообщили в Комитете социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих РБ.
Музей истории Комитета солдатской славы и материнской памяти открыт в декабре 1997 года по инициативе Комитета социальной защиты военнослужащих и членов их семей Республики Башкортостан.
Из-за аварии на теплотрассе в 2009 году в музее, находящемся на первом этаже многоквартирного дома №23/1 по улице Революционной, затопило помещение, сильно пострадали экспонаты и архив. Музей пришлось закрыть. Только через четыре года сделали ремонт, восстановили все документы и экспонаты, и вновь его открыли. Посетить его можно с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Родителям погибших воинов можно прийти в любое время.
«Нашему музею 21 год, экскурсии проводим по заявкам от организованных групп и жителей, — рассказывает председатель Комитета социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих РБ Эдуард Гайсин. — Посещение бесплатное. Частые гости — призывники, студенты вузов и колледжей, школьники Уфы. Можно подать заявку на сайте. Интересен он собранной информацией по всем погибшим жителям Башкирии в чеченском и ряде других вооруженных конфликтов. Сегодня мы запустили проект реконструкции музея с целью сделать его интерактивным. Кроме того, в плане объединить экспозицию-информацию о погибших солдатах с проектом «Правда героев», который существует год. Это рассказы о жителях республики, совершивших геройский, благородный поступок в обычной жизни. Всё это с одной целью — говоря на одном — компьютерном, интерактивном — языке, со школьниками и студентами, воспитать в них чувство гордости за своих земляков, истинный патриотизм. Чтобы это стало у них стержнем на всю жизнь».
На экскурсиях побывали многие военачальники, сотни военнослужащих, прошедших «горячие точки», представители Комитетов солдатских матерей и Советов родителей военнослужащих России из многих регионов страны, школьники и студенты, призывники и военнослужащие Уфимского гарнизона, зарубежные делегации.
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