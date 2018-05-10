В Самарской области полицейскими задержан бывший главный врач районной больницы

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали мужчину 1963 года рождения, который на момент совершения противоправных действий занимал должность главного врача одной из больниц региона.

Как установили полицейские, в 2015-2016 гг. злоумышленник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в учреждение трех своих знакомых на должности врачей и обслуживающего персонала, и выплачивал им заработную плату. Общий причиненный ущерб превысил 480 тысяч рублей.

Кроме того, подозреваемый, зная о том, что с утративших способность к самообслуживанию престарелых граждан и инвалидов, находящихся в больнице, взимается ежемесячная плата за пребывание в медучреждении, дал указание медицинской сестре собранные денежные средства передавать ему лично, минуя кассу. Таким образом злоумышленник незаконным путем получил деньги в размере более 1,6 млн рублей, которые потратил на личные нужды.