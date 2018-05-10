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В Самарской области полицейскими задержан бывший главный врач районной больницы
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В Самарской области полицейскими задержан бывший главный врач районной больницы 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: 63.ru
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области задержали мужчину 1963 года рождения, который на момент совершения противоправных действий занимал должность главного врача одной из больниц региона.
Как установили полицейские, в 2015-2016 гг. злоумышленник, используя свое служебное положение, фиктивно трудоустроил в учреждение трех своих знакомых на должности врачей и обслуживающего персонала, и выплачивал им заработную плату. Общий причиненный ущерб превысил 480 тысяч рублей.
Кроме того, подозреваемый, зная о том, что с утративших способность к самообслуживанию престарелых граждан и инвалидов, находящихся в больнице, взимается ежемесячная плата за пребывание в медучреждении, дал указание медицинской сестре собранные денежные средства передавать ему лично, минуя кассу. Таким образом злоумышленник незаконным путем получил деньги в размере более 1,6 млн рублей, которые потратил на личные нужды.
В отношении мужчины по материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий», а также по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
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