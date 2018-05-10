Фиктивные врачи и поборы с пенсионеров: главврача самарской больницы уличили в мошенничестве

Сотрудники полиции задержали в Самарской области 54-летнего мужчину. По версии следствия, он превысил полномочия и совершил мошенничество, будучи главным врачом районной больницы.

— Полицейские выяснили, что в 2015–2016 годах мужчина фиктивно трудоустроил в учреждение трех своих знакомых на должности врачей и обслуживающего персонала. Им выплачивали заработную плату. Общий причиненный ущерб превысил 480 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Еще один эпизод в деле бывшего главврача был связан с взиманием ежемесячной платы с утративших способность к самообслуживанию престарелых граждан и инвалидов, находящихся в больнице.

— По версии следствия, мужчина дал указание медицинской сестре передавать собранные денежные средства ему лично, минуя кассу. Таким образом, он незаконным путем получил более 1,6 миллиона рублей, которые потратил на личные нужды, — сообщили полицейские.