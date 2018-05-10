Проект об уточнении положений о выполнении нотариусом функций эскроу-агента прошел второе чтение в ГД

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли во втором чтении законопроект, предполагающий уточнения положений выполнении нотариусом функций эскроу-агента.

Согласно пояснительной записке, для исключения неопределенности в правовом регулировании отношений по поводу принятия нотариусом имущества для целей его хранения и передачи кому-либо предлагается четко разграничить случаи принятия нотариусом имущества по разным основаниям.

При этом уточняется, что законопроект разграничивает два самостоятельных нотариальных действия — принятие денег и ценных бумаг в депозит нотариуса и депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг на основании совместного заявления сторон обязательства.

Кроме того, законопроект устанавливает для обоих видов нотариальных действий порядок совершения нотариусом действий в отношении денежных средств. Нотариус, принявший наличные деньги в депозит или на депонирование, должен внести их на свой публичный депозитный счет не позднее следующего рабочего дня после дня принятия наличных денежных средств. Принятие нотариусом безналичных денежных средств осуществляется путем распоряжения нотариуса о принятии денежных средств на публичный депозитный счет, выдаваемого нотариусом стороне обязательства для представления в банк, в котором открыт публичный депозитный счет нотариуса, или направляемого нотариусом в указанный банк в электронной форме.

Для обеспечения возможности открытия всеми нотариусами, а также службой судебных приставов, судами и иным органами или лицами, которые в соответствии с законом могут принимать денежные средства в депозит, публичных депозитных счетов, законопроект вводит правило об обязанности российских кредитных организаций, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем 20 млрд руб., заключать договоры публичного депозитного счета с указанными органами или лицами.